Previsión meteorológica para este lunes, 11 de mayo: cielos poco nubosos y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 11 de mayo, cielos poco nubosos.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del sur por la tarde.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.