Previsión meteorológica para este lunes, 14 de septiembre: cielos poco nubosos o despejados

Archivo - Previsión meteorológica para este viernes, 11 de septiembre: temperaturas con pocos cambios - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 14 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral, con pocos cambios en el resto; máximas en ligero ascenso en el interior, sin cambios en el resto. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.