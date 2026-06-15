Previsión meteorológica para este lunes, 15 de junio: cielos poco nubosos, sin descartar chubascos ocasionales

MURCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 15 de junio, cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas con pocos cambios, localmente en ascenso. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.