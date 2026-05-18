Previsión meteorológica para este lunes, 18 de mayo: cielos poco nubosos, con posibilidad de chubascos ocasionales

MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 18 de mayo, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna que puede ir acompañada de algunos chubascos ocasionales, más probables en las sierras.
Las temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.
En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.