Previsión meteorológica para este lunes, 20 de julio: aviso naranja y amarillo por altas temperaturas

MURCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 20 de julio, cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, con probables tormentas por la tarde que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios; máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

La Aemet ha establecido avisos naranja por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas en la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, mientras que el resto de la Región permanecerá en aviso amarillo en el mismo tramo horario. Además, ha activado un aviso amarillo por tormentas en el Altiplano y el Noroeste entre las 16.00 y las 22.00 horas.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 36 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 39 de máxima en Caravaca de la Cruz; 24 de mínima y 41 de máxima en Lorca; 22 de mínima y 39 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 41 de máxima en la ciudad de Murcia.