Previsión meteorológica para este lunes, 21 de septiembre: intervalos de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 21 de septiembre, cielos con intervalos de nubosidad baja en el Mar Menor, donde no se descartan precipitaciones débiles, tendiendo a poco nubosos a partir del mediodía.

Las temperaturas mínimas en descenso o localmente sin cambios en el interior; máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables, tendiendo a componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 30 de máxima en la ciudad de Murcia.