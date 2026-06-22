Previsión meteorológica para este lunes, 22 de junio: cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión

MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 22 de junio, cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión.

Las temperaturas máximas en ligero ascenso o sin cambios; mínimas sin cambios. Vientos flojos de componente este con intervalos moderados en el interior y moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.