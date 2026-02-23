Previsión meteorológica para este lunes, 23 de febrero: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas

MURCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 23 de febrero, cielos despejados, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas. Brumas matinales en el entorno del Mar Menor.

Las temperaturas en ligero ascenso. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 20 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.