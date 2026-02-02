Previsión meteorológica para este lunes, 2 de febrero: cielos nubosos o muy nubosos, con precipitaciones débiles

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 2 de febrero, cielos nubosos o muy nubosos, con precipitaciones débiles ocasionales en el interior, sin descartarlas en el litoral.

La temperaturas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste, tendiendo a moderados y con intervalos fuertes en el litoral durante las horas centrales del día y con rachas muy fuertes ocasionales en el litoral y Noroeste.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 17 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.