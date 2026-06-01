Previsión meteorológica para este lunes, 1 de junio: cielos poco nubosos sin descartar algún chubasco ocasional

MURCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 1 de junio, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras sin descartar algún chubasco ocasional.
Las temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, predominando la componente sur con intervalos moderados por la tarde.
En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 34 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.