Previsión meteorológica para este lunes, 8 de junio: poco nuboso o despejados y temperaturas máximas en ascenso

MURCIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 8 de junio, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el Noroeste.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso localmente notables en el interior, y con ligeros cambios en el litoral. Vientos flojos variables, soplando del este flojos a moderados hasta la tarde en el litoral.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.