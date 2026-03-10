Previsión meteorológica para este martes, 10 de marzo: chubascos fuertes en la mitad oriental y nevadas en la occidental

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 10 de marzo, cielos muy nubosos o cubiertos con chubascos ocasionales, que podrán ser localmente fuertes en la mitad oriental, ir acompañados de tormentas y granizo menudo.

Se esperan heladas débiles en el Noroeste y nevadas por encima de 1.000-1.100 metros en la mitad occidental de la Región de Murcia.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas irán en descenso, localmente notable en el interior. Los vientos soplarán flojos a moderados variables.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 15 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 9 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 12 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 15 de máxima en la ciudad de Murcia.