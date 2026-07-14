Previsión meteorológica para este martes, 14 de julio: aviso amarillo por altas temperaturas en casi toda la Región

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 14 de julio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas a partir de mediodía. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar tormentas secas ocasionales.

La temperaturas mínimas irán en ascenso en el Noroeste, en descenso en la parte suroccidental de la Región y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso en el interior. Los vientos soplarán flojos variables, con brisas.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por altas temperaturas en toda la Región, excepto en el Campo de Cartagena y Mazarrón, de 13.00 a 21.00 horas.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 39 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 39 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 38 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.