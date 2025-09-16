Previsión meteorológica para este martes, 16 de septiembre: cielos nubosos y temperaturas sin cambios

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 16 de septiembre, cielos nubosos, con nubes bajas y brumas matinales, sin descartar nieblas que tenderán a despejarse a lo largo de la mañana.

En general, las temperaturas registrarán pocos cambios, salvo las mínimas, que irán localmente en descenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este y con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 31 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.