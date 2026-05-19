Previsión meteorológica para este martes, 19 de mayo: cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso

MURCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 19 de mayo, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 27 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 29 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 14 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.