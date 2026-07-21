Previsión meteorológica para este martes, 21 de julio: aviso naranja y amarillo por altas temperaturas

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 21 de julio, cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, con probables tormentas ocasionales que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas muy fuertes. Polvo en suspensión.

Las temperaturas irán en ligero ascenso o sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables.

La Aemet ha establecido aviso naranja en la Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Noroeste y Altiplano entre las 13.00 y las 21.00 horas. Campo de Cartagena y Mazarrón permanecerán en aviso amarillo y Altiplano y Noroeste volverán a estar en aviso amarillo por tormentas entre las 14.00 y las 21.00 horas.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 36 de máxima en Cartagena; 22 de mínima y 41 de máxima en Caravaca de la Cruz; 25 de mínima y 42 de máxima en Lorca; 22 de mínima y 40 de máxima en Yecla; y 26 de mínima y 41 de máxima en la ciudad de Murcia.