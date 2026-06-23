Previsión meteorológica para este martes, 23 de junio: máximas significativamente altas en la Vega del Segura

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 23 de junio, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas permanecerán en general sin cambios, salvo las mínimas, que irán en ascenso en el Altiplano. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 24 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.