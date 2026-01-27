Previsión meteorológica para este martes, 27 de enero: rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y el Noroeste

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 27 de enero, cielos muy nubosos con precipitaciones débiles o localmente moderadas en el Noroeste, y poco probables en el litoral.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en descenso y los vientos soplarán moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y en el Noroeste.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 16 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 21 de máxima en la ciudad de Murcia.