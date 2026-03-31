Previsión meteorológica para este martes, 31 de marzo: cielos despejados y temperaturas en ascenso

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 31 de marzo, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas irán en ascenso, notable para las mínimas del interior, y los vientos soplarán entre flojos y moderados de componente norte, tendiendo a quedar flojos variables a lo largo de la tarde.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.