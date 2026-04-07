Previsión meteorológica para este martes, 7 de abril: intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios

MURCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 7 de abril, cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán de componente este flojos a moderados, más intensos en el litoral.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.