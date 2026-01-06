Previsión meteorológica para este martes, 6 de enero: caída de las temperaturas mínimas y nieve en el Noroeste

MURCIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 6 de enero, cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, más intensas en el litoral de madrugada, con acumulación en forma de nieve en el Noroeste a partir de 900-1.000 metros, y heladas débiles a moderadas en las sierras.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas registrarán pocos cambios, y los vientos soplarán flojos a moderados de componente norte.

En concreto, se esperan 5 grados de temperatura mínima y 11 de máxima en Cartagena; -2 de mínima y 7 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 10 de máxima en Lorca; -3 de mínima y 6 de máxima en Yecla; y 3 de mínima y 11 de máxima en la ciudad de Murcia.