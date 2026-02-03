Previsión meteorológica para este martes, 3 de febrero: cielos con intervalos muy nubosos y temperaturas en descenso

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 3 de febrero, cielos con intervalos muy nubosos, acompañados de precipitaciones débiles ocasionales en el interior.

Las temperaturas irán en descenso y los vientos soplarán flojos de componente oeste, aumentando a moderados y con intervalos fuertes en el litoral.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 1 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 4 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.