Previsión meteorológica para este martes, 7 de julio: temperaturas máximas muy altas en toda la Región

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 7 de julio, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado, más acusado en las máximas, y los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados del sureste en el interior.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 19 de mínima y 39 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 38 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 39 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 41 de máxima en la ciudad de Murcia.