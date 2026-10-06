Previsión meteorológica para este martes, 6 de octubre: chubascos ocasionales y máximas en descenso

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 6 de octubre, cielos cubiertos con chubascos ocasionales, más probables y acompañados de tormentas en el interior.

Las temperaturas mínimas registrarán pocos cambios y las máximas irán en descenso. Los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.