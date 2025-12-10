Previsión meteorológica para este miércoles, 10 de diciembre: cielos nubosos y máximas en descenso

Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 5:32
MURCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 10 de diciembre, cielos nubosos o muy nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral.

Las temperaturas mínimas no registrarán cambios o irán en ascenso y las máximas en descenso, mientras que los vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 6 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 18 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 19 de máxima en la ciudad de Murcia.

