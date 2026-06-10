Previsión meteorológica para este miércoles, 10 de junio: intervalos nubosos y temperaturas en descenso

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 10 de junio, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, sin descartar chubascos ocasionales en el Noroeste.

Las temperaturas irán en ligero descenso o sin cambios. Los vientos soplarán flojos de componente este, con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 27 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 30 de máxima en la ciudad de Murcia.