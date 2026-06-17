Previsión meteorológica para este miércoles, 17 de junio: cielos despejados y temperaturas sin cambios

MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 17 de junio, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde y con intervalos moderados en el litoral.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 32 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 34 de máxima en la ciudad de Murcia.