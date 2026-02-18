Previsión meteorológica para este miércoles, 18 de febrero: cielos poco nubosos y rachas muy fuertes al final del día

MURCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 18 de febrero, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, localmente sin cambios, y las máximas con cambios ligeros. Los vientos soplarán flojos variables, aumentando a moderados del noroeste a partir de mediodía, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes al final del día.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 20 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.