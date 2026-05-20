Previsión meteorológica para este miércoles, 20 de mayo: cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso

MURCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 20 de mayo, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas irán en ascenso generalizado, localmente sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.