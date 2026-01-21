Previsión meteorológica para este miércoles, 21 de enero: fuertes rachas de viento y posibles precipitaciones

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 21 de enero, cielos con intervalos nubosos, aumentando a cubiertos con precipitaciones débiles a partir de la tarde, posibles también a primeras horas en el tercio oriental de la Región.
Las temperaturas irán en ascenso y habrá nevadas débiles en el Noroeste, mientras que los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste, girando por la tarde a suroeste y arreciando en el litoral, sin descartar rachas muy fuertes ocasionales.
En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 13 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.