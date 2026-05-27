Previsión meteorológica para este miércoles, 27 de mayo: cielos poco nubosos o despejados y máximas en ascenso

MURCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 27 de mayo, cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios; las máximas en ligero ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente este durante el día.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 29 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.