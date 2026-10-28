Previsión meteorológica para este miércoles, 28 de octubre: Chubascos que pueden ser localmente fuertes en la mitad sur

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 28 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y medias, sin descartar chubascos ocasionales que podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas, más probables e intensos en la mitad sur de la comunidad.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso; las máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, con predominio de la componente este por la tarde, con intervalos moderados.

En concreto, se esperan 11 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 grados de temperatura mínima y 26 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 26 de máxima en Murcia; y 11 de mínima y 24 de máxima en Yecla.