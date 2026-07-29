Archivo - Previsión meteorológica para este miércoles, 29 de julio: las temperaturas máximas continúan en ascenso - DIMA/EUROPAPRESS - Archivo
MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 29 de julio, cielos poco nubosos o despejados y polvo en suspensión en el litoral.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, localmente en ascenso en las sierras; mientras que las temperaturas máximas continuarán en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este.
En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 18 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.