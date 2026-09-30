Previsión meteorológica para este miércoles, 30 de septiembre: cielos nubosos y máximas localmente en ascenso

Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 5:31
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MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 30 de septiembre, cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, más probables en las sierras del Noroeste por la tarde, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios; máximas localmente en ascenso en el Altiplano y Valle del Guadalentín, sin cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, girando a componente este a partir del mediodía; ocasionalmente moderados del noreste en el litoral.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 21 de mínima y 33 de máxima en la ciudad de Murcia.

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