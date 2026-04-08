Previsión meteorológica para este miércoles, 8 de abril: cielos poco nubosos y temperaturas en ligero ascenso

MURCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 8 de abril, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas irán en ligero ascenso y los vientos soplarán de flojos a moderados de componente este.

En concreto, se esperan 14 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 24 de máxima en Yecla; y 11 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.