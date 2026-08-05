Archivo - Previsión meteorológica para este miércoles, 5 de agosto: temperaturas máximas en descenso - EUROPA PRESS - Archivo
MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 5 de agosto, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste, donde no se descartan chubascos ocasionales.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas irán en descenso. Los vientos soplarán flojos variables, girando a componente este flojos a moderados por la tarde.
En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia.