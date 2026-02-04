Previsión meteorológica para este miércoles, 4 de febrero: cielos cubiertos y temperaturas en ascenso

MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 4 de febrero, cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, más persistentes en el Noroeste.

Las temperaturas irán en ascenso y los vientos soplarán flojos de componente oeste, con intervalos moderados y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras más occidentales.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 17 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.