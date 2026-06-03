Previsión meteorológica para este miércoles, 3 de junio: cielos poco nubosos y bajada de las temperaturas máximas

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 3 de junio, cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el Mar Menor y en descenso o sin cambios en el resto; máximas en descenso, notable para las máximas del interior. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes de madrugada en el Campo de Cartagena.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.