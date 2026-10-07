Previsión meteorológica para este miércoles, 7 de octubre: chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 7 de octubre, cielos muy nubosos, con probables chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas de madrugada, tendiendo a quedar poco nubosos a lo largo de la mañana con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas registrarán pocos cambios. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 26 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 28 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 25 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 29 de máxima en la ciudad de Murcia.