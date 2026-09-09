Archivo - Previsión meteorológica para este miércoles, 9 de septiembre: tormentas por la tarde que pueden ser muy fuertes - EUROPA PRESS - Archivo
MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 9 de septiembre, cielos poco nubosos, aumentando por la tarde a nubosos, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente muy fuertes.
Las temperaturas en descenso; salvo las máximas que irán en ascenso en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados por la tarde.
En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 36 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 32 de máxima en Caravaca de la Cruz; 18 de mínima y 36 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 32 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.