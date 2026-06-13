Previsión meteorológica para este sábado, 13 de junio: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 13 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Polvo en suspensión en el litoral.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos a moderados de componente este.

En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 29 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 30 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.