Previsión meteorológica para este sábado, 13 de septiembre: cielo nuboso con nubes altas y brumas matinales

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 13 de septiembre, Cielos nubosos con nubes altas. Nubes bajas y brumas matinales.

Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Vientos flojos variables, con brisas.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 34 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.