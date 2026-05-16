Previsión meteorológica para este sábado, 16 de mayo: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 16 de mayo, cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el Noroeste.

Las temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el litoral y en ligero ascenso o sin cambios en el interior. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 10 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.