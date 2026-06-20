Previsión meteorológica para este sábado, 20 de junio: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 20 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios. Vientos flojos variables en el interior, con intervalos del este moderados por la tarde, y de componente este moderados con intervalos fuertes en el litoral.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 31 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 35 de máxima en Lorca; 17 de mínima y 33 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.