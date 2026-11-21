MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 21 de noviembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, sin descartar nubosidad baja matinal en el Mar Menor.

Las temperaturas en ascenso o sin cambios, más acusado en la mitad occidental. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componentes oeste al final del día.

En concreto, se esperan 7 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 10 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 24 de máxima en Murcia; y 7 de mínima y 23 de máxima en Yecla.