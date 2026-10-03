Previsión meteorológica para este sábado, 3 de octubre: cielos muy nubosos y chubascos, acompañados de tormentas

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 3 de octubre, cielos muy nubosos, con probables chubascos acompañados de tormentas y que podrán ser localmente fuertes en las sierras del interior por la tarde.
Las temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso. Vientos flojos de componente este en el interior, soplando moderados del noreste en el litoral.
En concreto, se esperan 21 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 25 de máxima en Caravaca de la Cruz; 19 de mínima y 27 de máxima en Lorca; 16 de mínima y 26 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.