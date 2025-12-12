Previsión meteorológica para este viernes, 12 de diciembre: cielos muy nubosos con precipitaciones débiles ocasionales

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 12 de diciembre, cielos muy nubosos con precipitaciones débiles ocasionales.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso o se mantendrán sin cambios, y las máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior. Los vientos soplarán de componente este de flojos a moderados.

En concreto, se esperan 12 grados de temperatura mínima y 17 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 15 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 14 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.