Previsión meteorológica para este viernes, 12 de septiembre: cielos poco nubosos y temperaturas con ligeros cambios

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 12 de septiembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, brumas matinales en el Altiplano y en el Campo de Cartagena y nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste.

Las temperaturas registrarán ligeros cambios y los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de sureste por la tarde.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 16 de mínima y 32 de máxima en Caravaca de la Cruz; 20 de mínima y 33 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 31 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.