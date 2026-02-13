Previsión meteorológica para este viernes, 13 de febrero: aviso por viento en toda la Región de Murcia

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 13 de febrero, cielos poco nubosos, aumentando a muy nubosos y con precipitaciones débiles a lo largo de la mañana en el interior occidental; tendiendo a abrirse claros por la tarde.

Las temperaturas irán en descenso. Los vientos soplarán de moderados a fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes generalizadas, más intensas en el interior.

La Aemet ha establecido aviso amarillo para toda la jornada en la Región, que comenzará a las 6.00 horas, que se pasará a naranja a las 12.00 horas en el Noroeste, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y en el Campo de Cartagena y Mazarrón. También habrá aviso naranja por fenómenos costeros en toda la costa de a partir de las 8.00 horas.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 21 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 15 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 9 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.