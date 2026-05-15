Previsión meteorológica para este viernes, 15 de mayo: temperaturas en descenso en el interior y cielos poco nubosos

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 15 de mayo, cielos poco nubosos, aumentando a nubosos y con precipitaciones moderadas a partir de mediodía, quedando despejados al final del día.

Las temperaturas irán en descenso en el interior y permanecerán sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, con intervalos moderados o fuertes del noroeste por la tarde, sin descartar rachas muy fuertes.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 22 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 26 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 28 de máxima en la ciudad de Murcia.